Formula 2 – Tutto fermo a Spa dopo la morte di Hubert: oggi non si corre, gara annullata

Gara annullata a Spa: i giovani della Formula 2 non scenderanno in pista oggi pomeriggio dopo la tragica morte di Hubert

La tragica scomparsa di Anthoine Hubert a causa del terribile incedente in Gara-1 di Formula 2 ieri a Spa ha scosso tutto il mondo del motorsport. Per il 22enne francese l’impatto all’uscita dell’Eau Rouge è stato troppo violento e non c’è stato nulla da fare per salvarlo.

La FIA ha deciso già ieri di interrompere ed annullare subito la gara, così come ha fatto anche per la competizione in programma per oggi. Il Gp del Belgio di Formula 2 è stato ufficialmente annullato: i giovani piloti resteranno a Spa e forse omaggeranno il loro collega nell’orario previsto per la gara.

