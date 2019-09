Formula 2 – Il dolce pensiero di Mick Schumacher: “difficile correre dopo la morte di Hubert, ma a Monza gareggerò per lui”

Mick Schumacher ha voluto rivolgere un dolce pensiero al compianto, amico, Anthoine Hubert: il giovane pilota tedesco correrà a Monza per l’amico scomparso

La festa dei novant’anni della Ferrari è stata uno spettacolo per i fan della scuderia di Maranello che, come sempre, non perdono occasione di sostenere la Rossa prima della gara di Monza. Non solo Vettel e Leclerc, i cori sono stati anche per Mick Schumacher, figlio dell’amatissimo Michael. Il giovane pilota di F2 ha voluto rivolgere un dolce pensiero ad Anthoine Hubert, scomparso lo scorso weekend nel corso di un tragico incidente: “sarà difficile correre qui a Monza dopo la morte di Antoine Hubert la settimana scorsa a Spa, ma cercheremo di gareggiare anche per lui“.

