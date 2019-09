Formula 1 – Le qualifiche di Monza fanno discutere, Wolff durissimo: “tutti sono sembrati degli idioti”

Toto Wolff infastidito dopo i giochetti di nervi dei piloti nelle qualifiche del Gp d’Italia: le parole del team principal Mercedes a Monza

Le qualifiche di ieri del Gp d’Italia hanno fatto discutere e stanno facendo ancora discutere. Leclerc ha conquistato la pole position, lasciandosi alle spalle Hamilton e Bottas. Quarto tempo invece per Vettel, che non ha nascosto il suo disappunto dopo il piano non rispettato da Leclerc, a causa della ‘melina’ in pista dei piloti che non volevano concedere la scia ai rivali.

“Avevate mai visto una cosa del genere? No? Neanche io. Una cosa del genere non era degna nemmeno di una formula junior, il problema era che tutti cercavano di avere la scia buona ed è diventato un gioco di nervi a chi usciva per primo. Poi qualcuno è uscito per primo ma solo per ridurre ancora di più la velocità passando attraverso la chicane fuori pista. Era come un gruppo di ragazzini e tutti sono sembrati degli idioti. Hulkenberg guidava il gruppo e poi è passato dritto attraverso la chicane e poi alcune altre auto si sono messe davanti a ridurre la velocità. Non è stato uno spettacolo degno della F1″, questo il duro sfogo di Toto Wolff ai microfoni di Sky UK.

“Noi abbiamo limitato i danni, siamo in una posizione in cui se finissimo la gara così, io firmerei. Ma c’è tutto il GP di domani davanti. Noi abbiamo una buona macchina e dobbiamo tenere il piede giù e far segnare punti importanti”, ha concluso il team principal Mercedes.

