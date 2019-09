Formula 1 – Vettel spiazza tutti a Monza, Seb esilarante: “ho le palle, ma non sono di cristallo!” [VIDEO]

Seb, che simpaticone! Vettel sorprende tutti con un’esilarante battuta nel giovedì dedicato alla stampa a Monza

Si accedono i motori oggi a Monza: i piloti della Formula 1 scenderanno in pista per le prime due sessioni di prove libere del Gp d’Italia. Ieri, intanto, i campioni delle quattro ruote hanno raccontato alla stampa le sensazioni con le quali arrivano al weekend di gara italiano e Sebastian Vettel è stato protagonista di una scena davvero esilarante.

Vettel ha affermato che dopo la vittoria di Spa sicuramente i tifosi sono molto più eccitati e che spera che lo potranno essere anche dopo la gara di domenica. Un giornalista, sperando in un suo pronostico ha dunque chiesto al ferrarista “e pensi che lo saranno?”, la risposta di Vettel è stata sorprendente: “non lo so, non posso prevederlo! Ho le palle, ma non sono di cristallo“, ha affermato il tedesco della Ferrari facendo scoppiare tutti in una divertita risata.

Vettel: “I don’t know, I can’t predict. I’ve got balls but none of them is crystal.” oh Seb 😂#ItalianGP pic.twitter.com/lZPNfHbT1N — tami. (@Vetteleclerc) September 5, 2019

