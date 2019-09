Formula 1 – Vettel show a Monza: “Leclerc si è comprato una barca! Differenze con Raikkonen? Charles parla di più. E sul futuro…”

Sebastian Vettel guarda al weekend di Monza con il sorriso: il pilota Ferrari scherza con Leclerc, si gode l’atmosfera del Gp d’Italia e spera in un buon risultato in gara

La stagione di Sebastian Vettel, in linea con quella della Ferrari, non è andata fin qui come ci si poteva aspettare. Nessuna vittoria, qualche podio e soprattutto la sensazione di avere un certo gap complicato da colmare sulla Mercedes, nonostante le indicazioni di inizio anno fossero più che positive. Dopo il primo successo stagionale della Ferrari a Spa, marchiato Leclerc ma favorito dal grande lavoro proprio di Vettel, il pilota tedesco si approccia alla gara di Monza con il sorriso.

In conferenza stampa Vettel si presenta sereno, con tanta voglia di scherzare e con la speranza di ottenere un buon risultato in pista: “non so se sarò qui fra 5 anni, ma credo che sia giusto che Monza sia nel calendario. Sono contento che sia stata confermata. Non è necessario menzionare l’importanza del Gp d’Italia per la Ferrari: è la gara più importante della stagione per noi, deve esserci. La vittoria nel 2008 per me è stata la più speciale. Se dovessi vincere questa volta farei contenti tutti i tifosi.

Festa Ferrari? Giornata impegnativa e frenetica, ma davvero incredibile! Il Duomo è un posto iconico anche se è vuoto, ma con quella marea rossa di persone vestite con i colori Ferrari è stato più bello di quel che ricordassi. Probabilmente non dovrei più ritornarci: non sarà mai bello quanto ieri sera. È stato bello viverlo come piloti della Ferrari, c’erano anche piloti del passato, è stato un momento bello da vivere insieme. È stata una grande giornata.

Passo gara Mercedes a Monza? Non posso fare previsioni. È una pista simile a Spa, speriamo di poter essere competitivi come lo eravamo lì. In qualifica sembriamo avere un certo vantaggio su queste piste, ma in gara i valori si avvicinano molto. Loro a Spa erano molto veloci, quindi mi aspetto che la sfida principale sia trovare assetto e bilanciamento giusto per trovarci a nostro agio. Non posso fare previsioni però credo che la battaglia sarà molto serrata e speriamo di poter dire la nostra. La Mercedes è stata in grado di vincere quasi ogni gara quest’anno, per noi non è stato lo stesso, speriamo però di poter essere veloci in questo weekend.

Inizio di Leclerc in Ferrari? Credo sia positivo, ha sorpreso molte persone esterne, ma all’interno della Ferrari lo conoscevamo, ha fatto parte dell’Accademia Ferrari per parecchio tempo ed era chiaro avesse parecchio potenziale. Aveva anche fatto una bella stagione con l’Alfa all’esordio in F1. È bello vedere che abbiamo subito trovato il passo dei migliori. Dal punto di vista del team è una buona cosa che collaboriamo e non siamo l’uno contro l’altro, è un fattore chiave. Lo scorso weekend è stato importante per lui, anche se è stato ‘distrutto’ dalle circostanze, dalla morte di Anthoine. Credo resterà in F1 per molto tempo e ci saranno tante vittorie per lui.

Differenze nel mio rapporto con Leclerc e Raikkonen? Charles dice più parole! La chiave è collaborare per il team. La macchina non è al livello che vorremmo, vogliamo vincere tutte le gare. Un giorno avremo quella macchina. Che voto do alla mia stagione? Se in Ungheria ho risposto ‘5’ e abbiamo fatto solo una gara… il succo del discorso è che non abbiamo fatto la stagione che volevamo. Abbiamo iniziato in una buona situazione per la seconda metà, ma dobbiamo essere realisti: la Mercedes è la favorita per la vittoria finale ed è nella posizione di vincere ogni gara. Se le regole 2021 influenzeranno il mio futuro? Certo. Il mio contratto scade l’anno prossimo, tutto quello che succederà dopo quell’anno sarà basato su quel regolamento e dovrò tenerlo in conto.

Tornare alla vittoria a Monza? Siamo saliti spesso sul podio, ma mai sul gradino più alto. Sicuramente è una gara molto importante per noi, abbiamo già visto ieri la passione che c’è e ci sarà per tutto il weekend, ci darà una bella spinta. È la gara giusta per fare qualcosa in più. Speriamo di fare bene: abbiamo una bella opportunità. Se è la migliore o unica opportunità per tornare a vincere? Non la vedo così, abbiamo ancora tante gare, ma non voglio guardare ciò che farò fra 10 gare, ma voglio concentrarmi su questo weekend. Ci sono buoni segnali ma non siamo i chiari favoriti. Ci sono tanti elementi in un Gp che fanno la differenza. Il giro secco è una cosa, ma nella gara di domenica ce ne sono tanti. La vedo come un’opportunità, come sempre quando sono sulla griglia“.

Simpatico in fine il siparietto conclusivo, nel quale a Leclerc è stato chiesto come avesse festeggiato la vittoria a Spa. Il pilota monegasco ha spiegato di non aver avuto molto tempo, ma Vettel si è intromesso affermando: “cosa ti sei comprato? Mi avevi detto di esserti comprato una barca“, scatenando l’ilarità generale e l’imbarazzo di Leclerc che ha negato la cosa.



