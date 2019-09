Formula 1 – Vettel non ci sta, il tedesco non accetta le giustificazioni di Leclerc: “Sainz non c’entra nulla!”

Vettel non accetta le giustificazioni di Leclerc: le parole del tedesco della Ferrari dopo le qualifiche del Gp d’Italia

E’ un Sebastian Vettel furioso e deluso, quello che ha parlato alla stampa al termine delle qualifiche del Gp d’Italia. Ieri a Monza il tedesco della Ferrari ha chiuso al quarto posto, alle spalle di Leclerc e dei piloti Mercedes: tutta colpa del suo compagno di squadra?

Vettel non accetta le giustificazioni di Leclerc, che ha spiegato perchè non ha potuto rispettare il piano della Ferrari: “non abbiamo fatto quel che avevamo pianificato di fare. Carlos (Sainz, n.d.r.) non c’entra nulla. È inutile che (Leclerc, n.d.r.) si sia messo davanti così tardi, doveva farlo da subito. Diciamo che ho dovuto fare tutto da solo. Non avevo la scia, e questa è la differenza tra fare e non fare la pole qui“, ha infatti affermato Vettel, facendo intendere di non voler sentire e accettare alcun tipo di giustificazione.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE