Formula 1 – Vettel mostra il suo lato competitivo: “odio perdere! Sento sempre il bisogno di vincere, soprattutto a Monza”

Sebastian Vettel mostra tutto il suo lato competitivo in vista del weekend di Monza: il pilota tedesco pronto a fare del suo meglio per trionfare davanti ai tifosi Ferrari

Nonostante la sua annata sia stata avara di successi, Sebastian Vettel guarda con grinta e convizione al Gp di Monza. La Ferrari a Spa è riuscita, per la prima volta in stagione, a mettersi davanti alla Mercedes per tutto il weekend, gara compresa: particolarità che, puntualmente, la domenica veniva negata da Hamilton e Bottas, o dal Verstappen di turno.

In Belgio però, Leclerc, grazie all’aiuto di Vettel, si è portato a casa il primo successo della stagione, l’ideale per arrivare a Monza in grande fiducia. Vettel, che ha giocato un ruolo da comprimario a Spa, è deciso a correre una gara da protagonista nel Gp d’Italia: “penso che ieri sia stato fantastico per noi vedere la passione per la Ferrari. Adesso siamo qui, concentrati per la gara e per fare una doppietta che sarebbe fantastica per la squadra e per i tifosi. Oggi è però giovedì, iniziamo da domani e poi vediamo. Se sento il bisogno di dover vincere? Sempre. Odio perdere, voglio vincere ogni gara, naturalmente non sempre è possibile, ma ci provo sempre. Anche questo weekend“.

