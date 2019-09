Formula 1 – Vettel sotto investigazione a Monza: la decisione dei commissari

Vettel la passa liscia: la decisione di commissari della FIA dopo l’investigazione di oggi a Monza

Momenti di preoccupazione a Monza: tutti i tifosi Ferrari hanno atteso con ansia la decisione dei commissari della FIA dopo la convocazione di Sebastian Vettel, sotto investigazione per violazione di track limits. Il tedesco della Ferrari si è dovuto ‘difendere’ spiegando la manovra che lo ha portato ad oltrepassare la linea bianca con tutte e quattro le ruote della sua monoposto.

I commissari hanno deciso di non sanzionare Vettel: “gli steward hanno visionato riprese da diverse angolazioni, alcune delle quali sembravano mostrare che le gomme non erano a contatto con la linea bianca del bordo pista, mentre da altre angolazioni sembrava che la parte davanti della gomma (se visto dall’alto), potrebbe essere all’interno dei limiti della linea bianca. Ciò ha gettato un elemento di dubbio che è considerato abbastanza significativo da dare il beneficio del dubbio al conducente in questione. Si ricorda ai piloti che hanno il diritto di presentare ricorso contro determinate decisioni degli steward, ai sensi dell’articolo 15 del codice sportivo internazionale Fia e dell’articolo 9.1.1 delle norme giudiziarie e disciplinari della Fia, entro i termini applicabili“, si legge nel documento ufficiale FIA.

