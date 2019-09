Formula 1 – Verstappen commenta la sua pessima partenza a Spa: “Raikkonen non mi ha visto. Vi spiego cos’è successo”

Max Verstappen subito a muro dopo la partenza del Gp del Belgio: contatto con Raikkonen e foratura che lo fa finire contro le barriere

Si conclude nel peggiore dei modi la gara di Spa per Max Verstappen. Il tifatissimo pilota olandese, che in Belgio correva quasi come fosse a casa, ha pagato una pessima partenza nella quale si è scontrato con Raikkonen forando una gomma e finendo fuori pista. Tornato ai box, Verstappen ha spiegato a Sky Sport: “è stata una pessima partenza da parte mia. Non sono riuscito a mettere tutta la potenza. Ci siamo trovati un po’ dietro, ho cercato di tenere l’interno, Kimi Raikkonen ha fatto la sua linea normale: non si aspettava che io fossi lì e si è chiusa così la mia gara. Ho cercato di mantenere la calma a livello di sensazioni, però quando sei all’interno e quello che è all’esterno non sa che sei lì può succedere. Poi la macchina all’improvviso è andata dritta ma credo che avevo una gomma forata“.

