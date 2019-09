Formula 1 – Tutti contro Rosberg, Hamilton dalla parte di Verstappen: il messaggio social è pungente [FOTO]

Max Verstappen riceve l’appoggio di Lewis Hamilton: il commento social del britannico della Mercedes dopo l’attacco dell’olandese a Rosberg

Mentre i piloti ed i tifosi attendono di scoprire con ansia cosa decideranno i commissari dopo le qualifiche del Gp d’Italia, c’è chi se la ride per delle velenose frecciatine che stanno volando sui social. Dopo il duro attacco di Max Verstappen nei confronti di Nico Rosberg, anche Lewis Hamilton ha deciso di schierarsi contro il suo ex compagno di squadra. Diverse ore fa, infatti, il campione del modo in carica, ha condiviso nelle sue storie Instagram uno screen di un articolo riguardanti le affermazioni dell’olandese della Red Bull “Rosberg è il nuovo Villeneuve“, applaudendo Verstappen. “Bravo“, si legge nella gif apposta da Hamilton sullo screen. “Mi ha fatto morire dalle risate“, ha aggiunto Hamilton.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE