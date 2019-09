Formula 1, torna la bandiera bianca e nera nel circus: Raikkonen felice per decisione

Il pilota finlandese ha espresso il proprio punto di vista dopo la decisione della Direzione Gara di reintegrare la bandiera bianca e nera

In occasione del Gran Premio di Monza è stata esposta a Charles Leclerc la bandiera bianca e nera per non aver lasciato spazio ad Hamilton, costringendolo ad un pericoloso fuori pista alla ‘Roggia’.

Un vero e proprio avvertimento per il monegasco che, in caso di nuova manovra eccessiva, sarebbe andato incontro alla bandiera nera e dunque alla squalifica. “Per me è la versione nell’ambito del motorsport di quello che è il cartellino giallo nel calcio” ha spiegato il direttore di gara Masi, che ha incassato il plauso di Kimi Raikkonen per questa sua decisione. Interrogato sulla questione, Iceman ha ammesso: “ci siamo abituati alle bandiere bianconere correndo nei kart, ma per qualche motivo erano stato bloccate in Formula 1. Questa bandiera è stata progettata per queste situazioni, quindi è un bene che la Formula 1 l’abbia recuperata. Penso che sia stupido punire immediatamente qualcuno semplicemente perché viene detto così nelle regole. Abbiamo varie bandiere e questa probabilmente ha cento anni, quindi usiamola. Ovviamente se fai qualcosa di estremamente stupido allora non vedrai la bandiera ma riceverai una penalità, ma per le piccole cose è sufficiente avvertire”.

