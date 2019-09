Formula 1 – Verstappen centra Raikkonen al via del Gp di Spa, reazione furiosa di Iceman: “fottuto cazzone”

Il pilota finlandese ha attaccato duramente Verstappen via radio subito dopo il contatto al via del Gp del Belgio

Kimi Raikkonen non le ha mandate certamente a dire a Max Verstappen dopo l’incidente di Spa, a causa del quale entrambi hanno dovuto alzare bandiera bianca.

La manovra subito dopo la partenza dell’olandese ha danneggiato Iceman, alzatosi su due ruote prima di ricadere sull’asfalto rompendo il fondo della propria Alfa Romeo. Un contatto che ha mandato su tutte le furie l’ex Ferrari, che ha attaccato duramente via radio il collega della Red Bull: “qualche fottuto idiota mi ha completamente colpito! Fottuto cazzone!“. Deluso per l’episodio anche Frederic Vasseur, team principal della scuderia svizzera intervenuto ai microfoni di Autosport: “non so cosa sia successo con Verstappen. È arrivato dal nulla, era persino dietro a Perez prima della frenata. Ha provato a superare due auto alla prima curva e ciò è stupido, perché a Spa si può sorpassare e hai margine per fare qualcosa. Non siamo a Budapest o Monte Carlo. L’auto era completamente danneggiata, mancava metà del fondo”.

