Formula 1 – Seb, ma che dici? Vettel sorprendente a Monza: “non ho capito un cazzo!” [VIDEO]

Sebastian Vettel non capisce le parole del conduttore televisivo Valsecchi: la risposta del tedesco è esilarante

Tutto pronto a Monza per il Gp d’Italia: alle 15.10 parte la tanto attesa gara di Monza, con Leclerc in pole position seguito dai piloti Mercedes e dal suo compagno di squadra Sebastian Vettel. E’ proprio il tedesco della Ferrari a far parlare di sè in questa domenica mattina, grazie ad un video diventato virale sui social, nel quale scherza con Valsecchi in un evento post qualifiche.

Dopo la domanda posta al tedesco dal presentatore Sky, Vettel ha sorpreso tutti con una risposta esilarante in italiano: “parli troppo veloce, non ho capito… un cazzo!“, ha esclamato il ferrarista facendo scoppiare tutti in una fragorosa risata.

Visualizza questo post su Instagram #sebastianvettel #skysport #davidevalsecchi #chiarissimo Un post condiviso da SFC_Jesi (@scuderia_ferrari_club_jesi) in data: 8 Set 2019 alle ore 1:52 PDT

