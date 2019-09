Formula 1, Lando Norris omaggia Valentino Rossi a Monza: la reazione social del Dottore è esilarante [FOTO]

Il Dottore ha apprezzato l’omaggio di Norris, commentando in maniera ironica il post Instagram del pilota della McLaren

Un omaggio davvero speciale per Valentino Rossi a Monza, Lando Norris infatti porterà in pista con sè i colori del Dottore sia sul casco che sugli stivali. Tifoso del pesarese fin da bambino, il pilota britannico non si è lasciato sfuggire l’occasione di rendere onore al proprio idolo per il Gran Premio d’Italia, chiedendo comunque il permesso a Rossi.

Quest’ultimo ha notevolmente apprezzato il gesto di Norris, commentando ironicamente il suo post su Instagram: “Grande Landooo!” le parole del Dottore, seguite dalle irriverenti corna. Non è mancata nemmeno la battuta di Max Verstappen, sarcasticamente sorpreso dalla passione di Norris per Valentino Rossi.

