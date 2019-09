Formula 1 – La prima vittoria, il rapporto con Vettel e quella previsione futura, Leclerc svela: “tra 5 anni mi vedo ancora in Ferrari e…”

Leclerc ci crede: il giovane monegasco carico e motivato dopo la vittoria a Spa! Ecco come il ferrarista si vede tra 5 anni

E’ tutto pronto a Monza per l’attesissimo Gp d’Italia di Formula 1. Dopo lo spettacolo dello scorso weekend a Spa, seppur con un dolore atroce per la scomparsa di Hubert, i tifosi della Ferrari sono carichi e motivati grazie alla vittoria di Charles Leclerc, per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio in F1. ù

“Siamo molto carichi, è impressionante vedere così tanta gente e tutti in rosso. L’anno scorso era già stato molto bello guidare per l’Alfa Romeo, un team italiano, a Monza, ma adesso non riesco a immaginare cosa possa significare farlo con la Ferrari. La vittoria era un momento che aspettavo e che sognavo da bambino, ora ho avuto un po’ di tempo per realizzare quello che è successo, ma non troppo perchè adesso sono concentrato su Monza. La prima vittoria in Formula 1 è un momento molto atteso, soprattutto quando sei alla Ferrari, è una liberazione per me ed è importante anche per il team“, ha dichiarato il giovane monegasco a Milano ai microfoni Sky.

“La Ferrari per gli italiani ha un’importanza enorme, è quasi una religione e per me è un grande onore rappresentare questo marchio“, ha aggiunto Leclerc prima di aprire una parentesi sul rapporto col suo compagno di squadra, Vettel: “abbiamo trovato il giusto compromesso, lavoriamo insieme per migliorare la macchina, abbiamo un’ottima intesa e questo è molto importante, poi è chiaro che in pista ognuno di noi vuole essere davanti all’altro, ma è normale che sia così. Ho imparato tanto da Sebastian, è molto metodico, cura ogni dettaglio e mi ha dato tanto da questo punto di vista“.

“La nostra velocità di punta è buona, nelle qualifiche possiamo essere molto forti, dobbiamo gestirle bene per fare la pole, consapevoli che la Mercedes in gara è molto forte“, ha affermato ancora il giovane pilota Ferrari sulla prossima gara.

“La F1 fa crescere in fretta, soprattutto quando arrivi in un team come la Ferrari, lavori con tanta gente e un po’ di maturità deve esserci, devi essere credibile. Fra 5 anni mi vedo ancora in Ferrari e campione del mondo. Devi puntare al massimo per crescere, è giusto farlo“, ha concluso.

