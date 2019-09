Formula 1 – Hamilton-Leclerc, rivali rispettosi: Lewis si congratula col ferrarista anche sui social [FOTO]

Hamilton si complimenta con Leclerc anche sui social: non manca il commento del giovane monegasco della Ferrari dopo la vittoria a Monza

Un weekend spettacolare, quello di Monza, conclusosi ieri con la vittoria di Charles Leclerc. Il Gp d’Italia è tornato a festeggiare in rosso dopo ben 9 anni dall’ultima vittoria Ferrari e lo ha fatto col giovane pilota monegasco che è riuscito a resistere agli attacchi di Lewis Hamilton, terzo classificato.

Il britannico della Mercedes, al termine della gara, si è subito avvicinato alla monoposto di Leclerc, ancor prima che il ferrarista scendesse dalla sua vettura, per congratularsi con lui, per poi ribadire i suoi complimenti sui social. “Hai fatto un ottimo lavoro oggi @charles_leclerc e non c’è nessun dramma tra di noi. Goditi questo momento, un giorno speciale. Hai uscito fuori tutto il tuo cuore🙌🏾 Attendo con ansia molte altre battaglie! Grazie #teamlh per avermi supportato questo fine settimana, apprezzo e vi amo ragazzi. #wewinandwelosetogether #monza“, ha scritto Hamilton su Instagram a corredo di una foto che lo ritrae mentre stringe la mano a Leclerc. “Grazie per avermi spinto per tutta la gara. In attesa di molti altri combattimenti💪“, ha risposto il ferrarista.

