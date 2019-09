Formula 1, Sticchi Damiani assicura: “il rinnovo del Gran Premio di Monza? Firmeremo nei prossimi giorni”

Il presidente dell’ACI ha confermato come nei prossimi giorni verrà firmato il rinnovo di contratto del Gp di Monza con Liberty Media

Il Gran Premio di Monza resterà nel calendario di Formula 1 anche nei prossimi anni, il rinnovo del contratto tra l’ACI e Liberty Media infatti verrà firmato nei prossimi giorni.

L’occasione sarà proprio la gara in programma sul circuito brianzolo nel prossimo week-end, dove il circus arriva dopo la vittoria della Ferrari a Spa con Leclerc. Proprio negli uffici dell’autodromo avverrà l’atteso incontro tra Sticchi Damiani e Chase Carey, che ratificherà il prolungamento dell’accordo. A rivelarlo è proprio il presidente dell’ACI prima dell’inizio della conferenza stampa del Gran Premio d’Italia a Monza: “firmeremo nei prossimi giorni. Mancano alcuni dettagli, ma con Liberty Media troveremo la quadra. Oggi scriveremo un capitolo importante di questa storia, dando continuità, per quasi dieci anni, al rapporto tra Aci, Sias e il Consorzio del Parco, in particolare la Regione Lombardia, con una firma prodromica perché Aci possa firmare il contratto con Liberty Media. Spero si firmi a breve, c’é ancora qualche dettaglio da mettere a punto, ma abbiamo la certezza, o quasi, che anche dall’altra parte si possa firmare un contratto per 5 anni. Sistemata questa parte, a partire dalla prossima settimana inizieremo a pianificare l’ammodernamento dell’autodromo, anche in vista del centesimo anniversario del Gran Premio d’Italia”.

Valuta questo articolo