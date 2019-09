Formula 1, Horner ammette: “gara fantastica di Albon a Spa. Leclerc? Giusto che abbia vinto lui”

Il team principal della Red Bull ha parlato dopo il Gran Premio del Belgio, soffermandosi anche sulla vittoria di Leclerc dedicata a Hubert

Buona la prima per Alexander Albon al volante della Red Bull, il pilota anglo-thailandese ha chiuso al quinto posto il Gp del Belgio, al termine di una grande rimonta partita dal diciassettesimo posto.

Una giornata in chiaroscuro per la Red Bull, costretta ad incassare il ko di Max Verstappen, finito a muro subito dopo il via per un contatto con Raikkonen. Sulle prestazioni dei propri piloti e sulla vittoria di Leclerc si è soffermato Horner: “è riuscito a mettere a segno una grande rimonta nel suo primo GP con noi. Si è mantenuto cauto nella prima metà di gara, poi la situazione ha iniziato a farsi interessante quando ha montato le gomme più morbide, ed è riuscito a mettere a segno dei grandi sorpassi. Max invece non ha avuto una buona partenza, e questo lo ha portato a rimanere imbottigliato alla prima curva, e ad entrare in contatto con Kimi. È stato un’incidente di gara deludente, ma Verstappen ha portato a termine più di 20 gare consecutive in top 5, ed è stato sfortunato ad interrompere questa sequenza di ottimi risultati nella sua gara di casa. Leclerc? Sono state 24 ore difficili per tutti noi, e abbiamo corso con la morte nel cuore. Congratulazioni a Charles, ha portato a termine una gara fantastica, ed è giusto che oggi abbia vinto un caro amico di Anthoine”.

