Formula 1, Bottas non alza bandiera bianca: “abbiamo un’opportunitÃ , ma dovremo essere perfetti”

Il pilota finlandese ha commentato la prima giornata di libere, esprimendo il proprio punto di vista sul distacco dalle Ferrari

Giornata interlocutoria per Valtteri Bottas in questo venerdì di libere a Monza, dopo una mattinata non proprio brillantissima, il finlandese ha chiuso al quarto posto le FP2 nel pomeriggio.

Quasi quattro i decimi che lo hanno diviso da Leclerc, un gap che comunque non ha preoccupato il driver di Nastola: “penso che abbiamo un’opportunità, ma dovremo fare tutto perfettamente. Il meteo ha condizionato le prove, a volte pioveva in alcune curve e questo ha impedito di ottenere dati dettagliati sul rendimento di gomme e macchina. La vettura non è andata così male, non ho avuto la scia nel mio giro veloce. I long run sono stati abbastanza positivi”.

