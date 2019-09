Formula 1 – Che botta per Raikkonen: nuova penalità, partirà dalla pitlane a Monza

Raikkonen partirà dalla pitlane al Gp d’Italia: una nuova penalità a Monza per il finlandese dell’Alfa Romeo

Non si mette bene per Kimi Raikkonen a Monza: a poche ore dalla partenza del Gp d’Italia, il finlandese riceve notizie tutt’altro che buone. Il pilota dell’Alfa Romeo, che già ieri sera era consapevole di una penalità in griglia di 5 posizioni per la sostituzione del cambio a seguito dell’incidente in Q3, sarà costretto a partire dalla pitlane.

I meccanici sono stati costretti a montare anche una nuova power unit oltre che a sostituire il cambio danneggiato nell’Alfa Romeo di Raikkonen. Anche Sergio Perez è stato penalizzato, per un problema alla powerunit, che lo farà partire dal fondo della griglia, al pari di Max Verstappen, Pierre Gasly e Lando Norris.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE