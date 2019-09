Formula 1 – A Spa un dolce omaggio per Hubert: un minuto di silenzio prima del via

La Formula 1 osserverà un minuto di silenzio in memoria di Hubert prima della partenza della gara in Belgio

Si corre oggi il Gp del Belgio: la gara di Formula 2 è stata annullata dopo la tragica morte del 22enne francese Hubert nel terribile incidente di ieri in Gara-1, i piloti della categoria regina, invece, seppur col cuore a lutto, scenderanno in pista oggi a Spa per battagliare per la vittoria della gara belga.

Prima del via, però, verrà osservato un minuto di silenzio per omaggiare Hubert. Un momento doloroso, che si terrà alle 14.53, prima dell’inno nazionale belga. Ad annunciarlo è stata la FIA con una nota ufficiale.

