Formula 1, il dolce messaggio social di Hamilton per Hubert: “sembra che tutti se ne siano già dimenticati, ma…” [FOTO]

Il pilota inglese ha rivolto il proprio pensiero allo sfortunato collega francese, scomparso ormai quasi una settimana fa a Spa

Lewis Hamilton non smette di pensare ad Anthoine Hubert, lo sfortunato pilota deceduto sabato scorso in seguito ad un tremendo incidente avvenuto nel corso di Gara-1 del Gp di Spa di Formula 2.

Il britannico ha deciso di ricordare ancora una volta il giovane francese, postando tra le proprie Instagram Stories un messaggio per Anthoine: “continuo a pensare ad Anthoine, sembra che il mondo se ne sia già dimenticato, ma in questo momento è ancora di più nei miei pensieri“. Una sorta di frecciatina indiretta a tutto l’ambiente del motorsport che, sulle orme del famoso ‘show must go on’, sembra essersi già dimenticato di Hubert.

