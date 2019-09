Formula 1, che smacco per Fernando Alonso: lo spagnolo ignorato per sostituire Norris a Spa

Il pilota spagnolo non è stato preso in considerazione per l’eventuale sostituzione di Norris a Spa, al posto del britannico in caso di forfait avrebbe gareggiato Sirotkin

Lando Norris ha tenuto sulle spine la McLaren prima del Gran Premio del Belgio, per via di un infortunio alla gamba per il quale ha dovuto indossare un ingombrante tutore.

Niente di allarmante, ma la McLaren ha comunque deciso di allertare Sirotkin per un’eventuale sostituzione, ignorando completamente Alonso, nonostante abbia ancora un contratto con il team di Woking. A rivelarlo è il team principal Andreas Seidl: “con Lando che diceva di sentirsi bene per correre, il back-up sarebbe stato Sirotkin. Sarebbe stata una situazione differente se avessimo saputo che non ce l’avrebbe fatta, avremmo guardato alle alternative. Ma è un qualcosa di cui non abbiamo discusso in questa situazione. Il nostro pilota di riserva è Sergey: abbiamo il sedile e tutto il resto pronti, inoltre lo abbiamo preparato al simulatore. Alonso? Non so esattamente come sia il suo contratto, ma fa ancora parte della McLaren. Zak sta ancora discutendo di altri programmi, ma se avessimo un problema del genere, ne discuteremmo. A Monza però verrà a farci visita come ambasciatore“.

