Formula 1 – Max Verstappen studia la rimonta: “sul bagnato ho possibilità, siamo competitivi”

Nonostante la penalità che lo farà partire dal fondo della griglia, Max Verstappen si mostra fiducioso in vista della gara di Monza: il pilota Red Bull, sul bagnato, crede nella rimonta

“Sul bagnato avremo sicuramente delle possibilità migliori per rimontare ma anche sull’asciutto, con il passo che abbiamo mostrato quest’oggi, siamo competitivi“. Si mostra fiducioso Max Vestappen al termine delle FP2 del Gp d’Italia. Il pilota della Red Bull partirà sul fondo della griglia per aver sostituito la powerunit passando alla quarta unità del motore Honda. “Difficile quantificare quanto il motore sia migliorato ma posso dire che ha più potenza – ha commentato Verstappen ai microfoni di Sky – Oggi ho svolto il classico programma di lavoro anche se con questo meteo è stato più complicato. La macchina, in generale, mi ha dato buone sensazioni. Questa non è la migliore pista per noi ma siamo andati comunque bene“.

