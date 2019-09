Formula 1, Max Verstappen mastica amaro: “senza penalità mi sarei giocato un posto sul podio”

Il pilota olandese ha commentato l’esito del Gran Premio di Monza, concluso con l’ottavo posto a causa della penalità per la sostituzione del motore

Mastica amaro Max Verstappen al termine del Gran Premio di Monza, chiuso all’ottavo posto a causa della penalità inflittagli per la sostituzione del motore.

Una sanzione che ha condizionato la gara dell’olandese, certo che avrebbe lottato con i migliori senza quel peso: “penso che senza penalità avremmo potuto combattere con i ragazzi lì davanti. Sono stato in grado di seguirli sugli schermi e sapevo anche quali fossero i loro tempi sul giro. Devo dire che senza scia non erano così più veloci di noi, e su una pista non favorevole a noi come questa è un segnale piuttosto promettente. Ho riscontrato un problema simile a quello avuto nelle qualifiche, con una perdita di potenza che mi è costata quattro o cinque secondi perché si è attivata la modalità di sicurezza”.

