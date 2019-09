Formula 1 – Leclerc trionfa a Spa, il team radio del ferrarista è davvero speciale [VIDEO]

Leclerc emozionato e commovente: il team radio del giovane monegasco dopo la vittoria a Spa è speciale

Charles Leclerc ha ottenuto ieri la sua prima vittoria in carriera in Formula 1: il giovane monegasco, grazie al lavoro di squadra con Sebastian Vettel, che si è sacrificato per aiutarlo, si è aggiudicato il Gp del Belgio, al termine di un weekend dunque agrodolce.

Leclerc ha dedicato la sua vittoria ad Anthoine Hubert, collega e amico scomparso sabato pomeriggio a causa del tragico incidente in Gara-1 di Formula 2. Ed è proprio al 22enne francese che sono subito andati i pensieri di Leclerc dopo la vittoria. “Congratulazioni. La mia prima vittoria in F1, questa è per Anthoine. ahhh. Sembra bello, ma si… è difficile godersela in un weekend come questo. Ma, grazie per tutto ragazzi, siete i migliori. Un sogno che è diventato realtà“, questo il dolce team radio del monegasco della Ferrari al termine della gara in Belgio.

“This one is for Anthoine” An emotional moment for @Charles_Leclerc, as he secures his first ever F1 win and a first victory of the 2019 season for @ScuderiaFerrari#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/VwV86aQ8FE — Formula 1 (@F1) September 1, 2019

