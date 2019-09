Formula 1 – Leclerc in pole position a Monza, ma occhio alle Mercedes: la griglia di partenza del Gp d’Italia

Charles Leclerc partirà in pole position a Monza, con lui in prima fila Lewis Hamilton, subito dietro Bottas e Vettel: la griglia di partenza del Gp d’Italia

Al termine di un Q3 macchiato dalla strategia, nel quale i piloti hanno preferito rallentare e non concedere la scia, pur di non favorire nessuno, Charles Leclerc si è ritrovato in pole position nel Gp d’Italia grazie al giro firmato prima dell’incidente di Raikkonen. Dietro di lui Hamilton e Bottas, fermati dalla bandiera a scacchi, così come Sebastian Vettel che nel post qualifiche ha bacchettato il compagno, reo di non averlo aiutato nel finale. Buona quinta piazza per Ricciardo che precede Hulkenberg e Sainz unico, insieme a Leclerc, a non prendere la bandiera a scacchia all’uscita dai box nel concitato finale. Albon, Stroll e Raikkonen completano la top 10.

La griglia di partenza del Gp del Belgio:

1ª fila: 1. Leclerc, 2. Hamilton

2ª fila: 3. Bottas, 4. Vettel

3ª fila: 5. Ricciardo, 6. Hulkenberg

4ª fila: 7. Sainz, 8. Albon

5ª fila: 9. Stroll, 10. Raikkonen

6ª fila: 11. Giovinazzi, 12. Magnussen

7ª fila: 13. Kvyat, 14. Norris

8ª fila: 15. Gasly , 16. Grosjean

9ª fila: 17. Perez, 18. Russell

10ª fila: 19. Kubica, 20. Verstappen

