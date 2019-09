Formula 1 – Leclerc non si fida della Mercedes a Monza: “noi siamo migliori sulla carta che nella realtà”

Charles Leclerc con i piedi per terra: il giovane monegasco della Ferrari non si fida delle Mercedes, le parole del pilota dopo la prima giornata di libere a Monza

E’ Charles Leclerc il pilota più veloce in pista nella prima giornata di prove libere del Gp d’Italia. Reduce dalla vittoria di Spa, il giovane monegasco della Ferrari, si è piazzato davanti a tutti a Monza, regalando una prima grande gioia al pubblico italiano.

“E’ andata abbastanza bene anche se le condizioni erano difficili. La Mercedes sembra molto forte, ha fatto il tempo in condizioni peggiori delle nostre, dobbiamo lavorare sul passo qualifica e per la gara. Sorpreso dalle Mercedes così vicine? Era più una sorpresa vederli più lontani a Spa. Ci aspettavamo che sarebbero stati competitivi“, queste le prime parole di Leclerc ai microfoni Sky.

“Può essere molto positivo o molto negativo, dobbiamo stare attenti. Ci siamo pensando, su una pista come Monza c’è tanto da guadagnare ma non penso che sacrificheremo una macchina per l’altra, cercheremo di fare il lavoro migliore per entrambe le macchine“, ha aggiunto.

“E’ una buona giornata ovviamente, primo in entrambe le sessioni, ma credo che siamo migliori sulla carta che nella realtà. La Mercedes è molto, molto forte. Nel secondo turno non hanno avuto la possibilità di fare il tempo quando le condizioni della pista erano migliori, ma lo hanno fatto quando c’era un po’ di pioggia. Mi aspetto che siano molto forti domani“, ha continuato a Motorsport.

