Formula 1 – Leclerc grintoso in vista di Monza: “io e Vettel abbiamo un compromesso. Nel Gp d’Italia sento la passione dei tifosi”

Charles Leclerc guarda con fiducia al Gp d’Italia: il giovane pilota Ferrari sente la passione dei tifosi e commenta con il sorriso il rapporto che ha con Vettel

Dopo la vittoria nel Gp di Spa, Charles Leclerc si approccia al Gp d’Italia con grande entusiasmo. Il giovane pilota monegasco è stato autore di una grande prova in Belgio, al termine della quale ha raccolto il primo successo stagionale della Ferrari.

Nella gara di Monza, davanti al pubblico della Ferrari, Leclerc proverà a ripetersi: “sono contento di vedere tanta passione come quella che c’è a Monza. Guidare qui con la Ferrari è speciale, spero di essere qui in Ferrari anche fra 5 anni. Festa Ferrari? È stata incredibile. Per me è stata anche la prima volta per il Gp d’Italia da pilota Ferrari, quindi è stato qualcosa di nuovo e speciale. Non potevo aspettarmi di meglio dalla prima giornata: è stato qualcosa di incredibile, che mi ha colpito profondamente, vedere così tante persone riunite, di mercoledì, per la Ferrari.

A Spa è stato un weekend difficile per motivi diversi, chiaramente per quanto accaduto sabato, ma sapevamo anche con le performance che avevamo in gara sarebbe stato difficile perchè le Mercedes erano forti sul passo gara. Weekend difficile ma siamo riusciti a mettere insieme il tutto. C’è stato un grande lavoro di squadra da parte mia e soprattutto di Seb che ha fatto un lavoro fantastico tenendo Lewis dietro per un paio di giri. Sono molto contento per aver ottenuto questa grande vittoria: è sempre difficile fare il primo passo ma una volta che ci riesci ti togli un gran peso dalle spalle e di questo sono molto fiero. Ora non c’è molto tempo per pensarci, sono passati solo 4 giorni ma siamo qui in Italia e dobbiamo concentrarci su questo aspetto.

Perchè non ho parlato durante la gara di Spa? Non ne ho idea, ma gli ingegneri pensavano ci fosse un guasto alla radio perchè non parlavo! Ma non avevo niente da dire, ricevevo le informazioni delle quali avevo bisogno, mi sono solo concentrato sulla gara.

Il mio rapporto con Vettel? Molto buono. Abbiamo trovato il giusto compromesso fra competizione e collaborazione per migliorare la macchina: credo sia molto importante fra compagni di squadra. In macchina io voglio battere lui e lui vuole battere me. Quando siamo fuori dalla macchina riusciamo a condividere informazioni, parlare insieme e cerchiamo di aiutare il team a progredire per portare la macchina al livello che dovrebbe avere.

Che voto do alla mia stagione? Un 6 per le prime gare non proprio positive, poi 7.5, sono migliorato in qualifica, ma voglio migliorare per la fine della stagione. Come ho festeggiato la mia prima vittoria? Non ho avuto molto tempo di fare nulla“, interviene Vettel: “cosa ti sei comprato? Mi avevi detto di esserti comprato una barca“. Risponde Leclerc: “no, non è vero! È stata una bella sensazione, posso concentrarmi sul futuro e spero che arriveranno altre vittorie“.

