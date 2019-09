Formula 1 – Leclerc fra emozione e riconoscenza: “dedico la vittoria a Hubert, ma devo ringraziare Vettel”

Charles Leclerc trionfa, per la prima volta in carriera, piazzandosi davanti alle Mercedes nel Gp di Spa: il giovane pilota monegasco dedica la vittoria al compianto Hubert e ringrazia Vettel per il gioco di squadra

Prima vittoria in carriera per Charles Leclerc! Dopo averlo inseguito a lungo, il pilota monegasco ottiene il primo successo in F1, nonchè la prima gioia della stagione Ferrari. Intervistato da Sky Sport nel post gara, l’ex Alfa Romeo dedica la vittoria al compianto Anthoine Hubert e ringrazia Sebastian Vettel per il grande aiuto ricevuto in pista nella lotta con Hamilton: “è stato un weekend dificile, non riesco a godermi a pieno la mia prima vittoria con tutto quello che è successo ieri, faccio molta fatica. Con Anthoine Hubert abbiamo inziato nel cart nel 2005 insieme, con Pierre Gasly ed Estaban Ocon. Eravamo una banda di amici. Sono felice di vincere in un giorno del genere per ricordarlo, questa vittoria è per lui. Oggi è stata una vittoria di squadra: senza Seb e senza quello che ha fatto sarebbe stato molto difficile, se non impossibile, tenere Lewis Hamilton dietro perchè andava troppo forte. Dunque un grazie a Seb. Il prossimo weekend di Monza è importantissimo. Vogliamo fare bene per i tifosi e pensiamo possa essere una gara positiva per noi grazie alla velocità di punta, la caratteristica migliore della macchina: a Monza ce ne sarà grande bisogno“.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo