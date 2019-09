Formula 1 – Leclerc e quel dolce gesto di Vettel: “vi racconto di quando mi scrisse una lettera! E su Hamilton al mio fianco…”

Leclerc, la lettera di Sebastian Vettel per Natale ed il possibile futuro come compagno di squadra di Hamilton: le parole del monegasco della Ferrari alla vigilia del Gp di Monza

Riflettori puntati sulla Formula 1, questo weekend, per l’attesissimo spettacolo del Gp d’Italia. I piloti sono stati protagonisti a Milano già mercoledì, mentre ieri a Monza si è tenuto il tradizionale incontro con la stampa durante il quale i piloti hanno raccontato le sensazioni con le quali arrivano al weekend di gara italiano.

Reduce dalla sua prima vittoria in F1, Leclerc non vede l’ora di scendere in pista davanti al calorosissimo pubblico italiano. Tra complimenti e lavoro di squadra, il giovane monegasco ha raccontato ieri un retroscena… dolcissimo, riguardante il suo compagno Vettel: “ho sempre saputo che Seb è una brava persona. Quando ero nella Driver Academy, a sedici anni, mi spedì una lettera di auguri per Natale ringraziandomi del lavoro svolto al simulatore, il più bel regalo che potessi avere“.

Leclerc ha poi rilasciato un commento sulla possibilità di avere Hamilton come compagno di squadra nel 2021: “mi adatterò a chiunque ci sarà al mio fianco“.

