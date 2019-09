Formula 1 – Leclerc omaggia l’Italia: svelato il casco speciale per il Gp di Monza [VIDEO]

Charles Leclerc a Monza con un casco speciale: svelato sui social l’elmetto del giovane monegasco della Ferrari per il Gp d’Italia

E’ tutto pronto a Monza per il nuovo e attesissimo appuntamento stagionale di Formula 1. Dopo la vittoria di Leclerc in Belgio, i tifosi della Ferrari non vedono l’ora di vedere i loro idoli sfrecciare in pista, sperando in una festa italiana sul circuito brianzolo.

Charles Leclerc, reduce dalla sua prima vittoria in F1, non vede l’ora di tornare in pista, in questo importante back-to-back per la Ferrari, su due circuiti favorevoli al team del Cavallino. Per l’occasione, il giovane monegasco ha deciso di indossare un nuovo casco speciale, dedicato al Gp d’Italia. Leclerc ha svelato oggi sui social il suo elmetto: sopra il capo è ben leggibile la scritta Monza, apposta su una striscia tricolore, ai lati della quale si intravede la figura di Leclerc. Sulla nuca, invece, prosegue la bandiera italiana, dove è affisso lo stemma del Cavallino. Lateralmente invece si legge il numero 16 di Leclerc.

