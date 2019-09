Formula 1 – Kimi Raikkonen protagonista di una mini-serie di 5 spot per l’Alfa Romeo insieme alla moglie Minttu

Kimi Raikkonen e sua moglie protagonisti una mini-serie di 5 spot. Al Museo Storico di Arese, il brand ha annunciato un’innovativa attività di comunicazione per il lancio del Model Year 2020 di Stelvio e Giulia che vedrà protagonisti sullo schermo il pilota finlandese e Minttu

Il brand Alfa Romeo ha annunciato questa sera una nuova attività di comunicazione unica nel suo genere. Per il lancio del Model Year 2020 di Giulia e Stelvio, previsto a fine anno, Kimi Raikkonen e sua moglie Minttu saranno protagonisti di una mini-serie di 5 spot. Si tratta di un progetto innovativo che, grazie alle doti cinematografiche dei due protagonisti, darà evidenza delle novità dei nuovi modelli. Già in occasione della presentazione delle serie speciali Alfa Romeo Racing di Giulia e Stelvio, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi erano stati protagonisti di riprese entusiasmanti sul circuito del Proving Ground di Balocco. Un’esperienza di successo, che ha riscosso il riscontro positivo del grande pubblico internazionale, e che trova il suo seguito in questa nuova attività che mette ulteriormente alla prova le doti di attore di Kimi questa volta accompagnato da sua moglie.

Livrea speciale per il Gran Premio d’Italia

Nella stessa occasione è stata svelata in anteprima mondiale la C38 del team “Alfa Romeo Racing” che correrà domenica a Monza. La vettura si contraddistingue per una livrea molto speciale studiata ad hoc dal Centro Stile Alfa Romeo per celebrare il Gran Premio d’Italia e che impreziosisce il look straordinario e molto pulito della monoposto condotta da Antonio Giovinazzi e Kimi Räikkönen. L’aspetto più saliente risiede nel tricolore che campeggia sugli alettoni e sottolinea il senso di appartenenza nazionale del marchio Alfa Romeo.

Una serata eccezionale nel luogo che custodisce la storia del brand

Il palcoscenico di questi annunci non poteva che essere il Museo di Arese “La Macchina del tempo”, in un momento unico all’interno dell’intensa settimana di avvicinamento al Gran Premio di Monza che vede il marchio Alfa Romeo protagonista a Milano e Monza con una lunga serie di iniziative. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 120 media da tutto il mondo e di ospiti straordinari del mondo della Formula 1, come il Team Principal “Alfa Romeo Racing” Frédéric Vasseur, la pilota Michela Cerruti e Cesare Fiorio, e si è aperto con i piloti Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi impegnati a consegnare a otto fortunati clienti le loro Alfa Romeo fiammanti.

