Formula 1 – Hamilton spaventa i tifosi Ferrari: “il piccolo distacco è sorprendente!”

Lewis Hamilton positivo e ottimista ma con i piedi per terra: le parole del britannico della Mercedes dopo la prima giornata di prove libere a Monza

Secondo posto per Hamilton oggi nelle Fp2 del Gp d’Italia: il britannico della Mercedes è riuscito a piazzarsi tra le Ferrari di Leclerc, pilota più veloce della prima giornata in pista a Monza, e Vettel, dimostrando di poter dare filo da torcere al team del Cavallino.

“Il piccolo distacco dalla Ferrari è sorprendente e sinceramente non sapevo cosa aspettarmi da questo weekend. Non c’è una grande differenza: ci aspettavamo fossero veloci sul rettilineo e lo sono, ma ci sono abbastanza curve dove possiamo recuperare. Questo bilancia un po’ le cose. In più noi andiamo meglio sul passo gara‘‘, ha affermato Hamilton al termine della prima giornata di lavoro.

”Penso ancora che sarà una gara piuttosto difficile, ma siamo su un livello simile e questo è positivo. Non prepareremo un assetto specifico per la pioggia, ma cercheremo di preparare la macchina ad essere il più veloce possibile sul giro singolo e vedremo cosa accadrà in caso di pioggia. Ora dobbiamo solamente analizzare i dati per trovare la migliore combinazione, provare e vedere dove si può migliorare e dove posso migliorare come guida”, ha concluso il britannico.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE