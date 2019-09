Formula 1 – La sfida con Marquez e l’amore per l’Italia, Hamilton sincero alla vigilia del Gp di Monza: “forse dovrei trovare una fidanzata italiana”

Lewis Hamilton non si sbilancia: le parole del britannico della Mercedes sul suo futuro e sulla gara di Monza

Un importantissimo back-to-back per i campioni della Formula 1: dopo il difficile weekend di Spa, che ha messo a dura prova i campioni delle quattro ruote con la scomparsa di Hubert in gara-1 di F2, Hamilton e colleghi sono pronti a tornare a battagliare in pista.

Il britannico della Mercedes, reduce dal secondo posto in Belgio, alle spalle di Leclerc, è pronto per la nuova sfida: “Monza è uno dei 5 circuiti storici, l’atmosfera è pazzesca ci sono tanti tifosi. Si va velocissimi. A Monza è difficile, ci sono più rettilinei e l’ultima volta in un circuito così siamo arrivati secondi. Dovremo riuscire a raggiungere la velocità della Ferrari. Dopo la pausa sapevamo che sarebbe stata dura. In Belgio sono stati più veloci di quanto avevamo pensato. Vedere i loro tifosi è incredibile“, ha affermato il britannico ai microfoni Sky.

“E’ la migliore stagione della mia carriera, non sono mai stato così costante, anche se forse in un paio di gare non sono andato bene. Diventa sempre più difficile man mano che ci avviciniamo alla fine. Ma io guardo solo alla mia posizione finale, prendo una gara alla volta. So che ci saranno altri più forti, tutti sono feroci e vogliono vincere. E’ bello vedere il percorso dei miei rivali, so i problemi che vivono. Cerco sempre di lottare“, ha aggiunto l’attuale leader mondiale.

“Ci sono ancora migliaia di miglia da coprire. Dobbiamo gestire il fisico e il tempo, le gare sono estenuanti. Ho ancora più di un anno e mezzo di contratto, nei prossimi mesi prenderò in considerazione le varie opzioni ma è difficile vedersi altrove“, ha continuato.

Non poteva mancare poi un commento sulla MotoGp: “ho seguito tutte le gare, anche il team Petronas ha fatto molto bene. Spero un giorno di poter correre in moto. Sfidare Marquez? Lo spero. Sono un grande tifoso di Marc, è incredibile quello che fa con la moto. Lui in macchina? Credo gli piacerebbe la mia…“.

Infine sull’Italia ha concluso: “è una Paese favoloso, con tanta storia. Ieri guardavo un programma sull’impero romano. Favoloso il cibo, vivessi qui farei fatica a non ingrassare. Ho mangiato anche un gelato. Dove abito in questi giorni ho trovato una grande pasta e un grande minestrone. Ho mangiato quello ieri. Sin da piccolo sono stato tifoso della Ferrari e guardavo i suoi tifosi, la loro passione. Amo la lingua italiana e poi non abito così lontano. Forse dovrei trovare una fidanzata italiana“.

