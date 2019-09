Formula 1 – Hamilton applaude Verstappen sui social, Lewis commenta il suo post contro Rosberg: “l’ho fatto perchè…”

Hamilton contro Rosberg: il britannico della Mercedes spiega il suo post social nel quale si è schierato dalla parte di Verstappen

Secondo posto per Lewis Hamilton, ieri, nelle qualifiche del Gp d’Italia. Il britannico della Mercedes è riuscito a piazzarsi alle spalle di Leclerc, a Monza, nonostante il caos in Q3 in pista. Al termine delle qualifiche, in tanti però sono stati curiosi di chiedere ad Hamilton, anzichè un commento su quanto accaduto in pista, un commento sul suo post social contro Rosberg. Il britannico ha infatti applaudito Verstappen per quanto affermato contro il suo ex compagno di squadra: “l’ho fatto solo perché Max è divertente. I piloti sanno come ci si sente a essere criticati da fuori. Quanto è seccante. Solo che qualcuno, da ex, diventa come quei critici. È una dinamica interessante. Il fatto è che una volta ritirati si diventa irrilevanti e qualcuno usa la luce degli altri per mantenere un po’ di illuminazione su di sé“.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE