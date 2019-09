Formula 1 – Giornata positiva per Vettel a Monza: “sorpreso dalla Mercedes? No, ecco perchè”

Sebastian Vettel soddisfatto e ottimista a Monza: le parole del tedesco della Ferrari dopo la prime sessioni di prove libere del Gp d’Italia

Prima giornata soddisfacente per Sebastian Vettel in pista a Monza. Dopo l’ottavo posto nelle Fp1, il tedesco della Ferrari è riuscito a chiudere al terzo posto, alle spalle di Leclerc e Hamilton, la seconda sessione di libere del Gp d’Italia.

”In generale è andata abbastanza bene, ma abbiamo tempo per migliorare ancora. Il mio giro non è stato perfetto perchè c’è stato molto traffico, tutti si sono lanciati fuori per paura della pioggia appena è scattato il semaforo verde e la pista così era piena. Ottimista per la qualifica di domani? Dovremo pensare a scaldare bene le gomme nel giro di lancio e poi cercare qualche scia”, ha dichiarato Vettel ai microfoni Sky.

“E’ stata una giornata positiva, è andata bene, la macchina va. Ma penso che domani i tempi saranno diversi e sarà ancora più difficile. La Mercedes è stata molto veloce, oggi un po’ più di noi ma vediamo domani. Sorpreso? No, è successo anche in altri venerdì“, ha concluso.

