Formula 1, Festa 90 anni Ferrari – Binotto in fiducia: “macchina ok in Belgio, funzionerà anche a Monza!”

Mattia Binotto fa sognare i tifosi riunitisi in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari: il team principal della rossa promette una buona prestazione a Monza

Ripetere a Monza quanto accaduto a Spa, è questo il sogno delle oltre 10.000 persone presenti in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari. Dalle parole di Mattia Binotto, si evince come la Ferrari abbia tutta l’intenzione di far sognare i propri tifosi nel Gp di casa: “la macchina ha funzionato bene in Belgio non c’è motivo perchè non funzioni bene a Monza. Vedremo il tempo, ma il nostro obiettivo è provarci. In una stagione così difficile vedere tanta gente è bellissimo. Non c’è nessun altro pubblico così bello. Spesso si vedono dei tifosi in tribuna, ma sono solo quelli rossi“.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo