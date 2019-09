Formula 1 – Festa 90 anni Ferrari, bagno di folla per Leclerc: “ho sempre tifato la Rossa, vedervi qui è un sogno”

Charles Leclerc tifatissimo in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari: il pilota monegasco emozionato per l’affetto dei tifosi

Bagno di folla in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari. Grande boato per Charles Leclerc, fresco vincitore della gara di Spa, primo successo stagionale della Scuderia di Maranello. Il giovane pilota monegasco, considerato il presente e il futuro della ‘Rossa’, non ha nascosto tutta la sua emozione: “a Monza daremo tutto, è impressionante vedervi tutti qui. Per me è un sogno. Ho sempre guardato la Formula 1 e la macchina rossa, è sempre stata molto speciale per me. Guidare per questo team e vedere questo tifo è davvero un sogno“.

