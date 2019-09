Formula 1 – Fernando Alonso spinge la Ferrari: “a Monza è favorita, anche se piove!”

Fernando Alonso spende delle belle parole per la Ferrari in vista del Gp di Monza: il pilota spagnolo vede la Rossa indipendentemente dalle condizioni meteo

Tanta attesa per la gara del Gp d’Italia, specialmente per la prestazione della Ferrari dopo il successo di Spa che ha dato grande fiducia a tutti i tifosi della ‘Rossa’. Fernando Alonso, ex pilota Ferrari, ai microfoni di Sky Sport ha indicato proprio la scuderia di Maranello come favorita per il successo finale: “speriamo che si veda una bella gara domenica, se non piove è meglio per tutti. Penso ci siano più chance anche per la Ferrari. Se sono favoriti? Sì, molto favoriti. Visto il rettilineo e la velocità questa è una pista adattissima alla Ferrari. Quindi se non piove li vedo favoriti, ma lo so anche se piove. Sarebbe meglio di no, anche per il pubblico che non si bagna“.

