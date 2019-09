Formula 1 – Alonso in pista a Monza: l’annuncio social fa impazzire i fan [FOTO]

Fernando Alonso esalta tutti i fan: l’annuncio social è speciale, lo spagnolo sarà in pista a Monza

E’ tutto pronto a Monza per un nuovo avvincente weekend di gara: domenica si correrà il Gp d’Italia, con tutti i tifosi ferraristi che sognano un’altra vittoria in rosso dopo il successo di Leclerc a Spa. Il weekend di gara di Monza è amatissimo da tanti piloti, anche da chi di rosso si è vestito in passato, come Fernando Alonso. Lo spagnolo ha annunciato sui social che sarà nel paddock brianzolo questo fine settimana per dare una mano alla sua McLaren. Un annuncio speciale, che in tantissimi hanno apprezzato: “Weekend di F1 !! Sarò a Monza per aiutare in tutto ciò che posso per la mia squadra @ McLarenF1. Non vedo l’ora di salire di nuovo su uno dei miei circuiti preferiti, con un podio magico! Soprattutto con le vittorie del 2007 e del 2010. Poterlo condividere con le squadre ed il pubblico è incredibile! Buon fine settimana“, ha scritto Alonso.

