Formula 1, Ericsson incazzato con l’Alfa Romeo: lo svedese deluso per non aver corso in Belgio

Il pilota svedese ha espresso la propria delusione per non essere riuscito a correre nel week-end di Spa, nonostante la convocazione dell’Alfa Romeo per via di alcuni problemi fisici occorsi a Raikkonen

Marcus Ericsson non ha nascosto la propria rabbia dopo il viaggio a vuoto compiuto in Belgio nell’ultimo fine settimana, lo svedese infatti era stato convocato dall’Alfa Romeo Racing per le non perfette condizioni fisiche di Raikkonen.

Iceman lamentava uno stiramento alla gamba destra, che ha spinto Vasseur a richiamare il proprio terzo pilota, costretto così a saltare al penultimo appuntamento di IndyCar a Portland. Una situazione che ha deluso Ericsson, come sottolineato da lui stesso ai microfoni dell’emittente svedese Viaset: “certo che fa male, corro per trovare un nuovo contratto per il prossimo anno e, ovviamente, ogni volta che gareggi è un’opportunità per mostrare loro di che pasta sei fatto. Quindi, ovviamente, non è ottimale, ma ho avuto una reale possibilità di correre in questo fine settimana e ho deciso di essere qui in Belgio. Sia Kimi sia il team concordavano sul fatto che non fosse sicuro che sarebbe stato in grado di correre. Non è la situazione ottimale, ma a volte è così”.

Valuta questo articolo