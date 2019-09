Formula 1 – Dov’è Seb? Vettel si nasconde tra i meccanici per non rubare la scena a Leclerc: il gesto nella foto di squadra a Spa è da applausi [VIDEO]

Vettel vero signore: il gesto durante la foto di squadra dopo la vittoria di Leclerc a Spa è speciale

Un fine settimana ricco di emozioni a Spa: Charles Leclerc ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1, sul circuito del Belgio, dedicandola ad Anthoine Hubert, il 22enne scomparso nel tragico incidente di sabato in Gara-1 di F2.

Leclerc ha trionfato anche grazie al lavoro di squadra: Sebastian Vettel è stato fondamentale per tenere a bada le due Merecedes ed impedirgli di raggiungere il giovane monegasco. Una domenica speciale, al termine della quale il tedesco della Ferrari è stato autore di un gesto altrettanto speciale. Nel momento in cui il team del Cavallino si è messo in posa per la foto di rito post vittoria, Vettel, che si sarebbe dovuto posizionare al fianco del suo compagno di squadra, ha deciso di nascondersi tra i meccanici, per non rubare la scena a Leclerc e lasciargli tutto lo spazio che si merita per la sua prima vittoria.

Il giovane monegasco, dopo aver ‘trovato’ il suo compagno ha provato a convincerlo di andare vicino a lui, ma Vettel non ha cambiato idea. La Ferrari ha dunque optato per una simpatica foto nella quale tutto il team, compreso Leclerc, indicavano con la mano Sebastian Vettel.

Leclerc buscando a Vettel para la foto 😁 pic.twitter.com/stdo2JZf3j — Leo (@LeoF1_) September 1, 2019

