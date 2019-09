Formula 1 – La delusione di Binotto: “Vettel veloce, peccato non sia andata come previsto. Mancato aiuto di Leclerc? Dico…”

Mattia Binotto esprime la sua delusione dopo la fine delle qualifiche del Gp d’Italia: il team principal Ferrari si dice dispiaciuto per Vettel e spiega il motivo del mancato aiuto di Leclerc

“Peccato per Vettel, le cose non sono andate come avevamo previsto“. Mattia Binotto commenta così l’esito delle Q3 del Gp di Monza, macchiate dalla troppa strategia di tutte le scuderie. I piloti hanno preferito rallentare all’uscita dai box e successivamente anche al momento di prendere velocità in pista pur di non favorire gli altri piloti con la propria scia. Strategia che ha invece penalizzato tutti con la bandiera a scacchi, esclusi Sainz (7°) e Leclerc che ha consolidato la pole position.

Ai microfoni di Sky SportBinotto ha ribadito: “oggi Vettel era molto veloce, poteva fare una bella qualifica. Trovarsi in questa posizione non era quello che sperava, capisco la sua frustrazione e insieme a lui cercheremo di capire cosa si poteva fare di diverso Non si tratta di situazioni imprevedibili, la scia qua conta molto, è determinante per fare un bel tempo”.

Il team principal Ferrari ha inoltre spiegato perchè Leclerc, al momento di dare la scia a Vettel, non sia stato propriamente pronto ad aiutare il suo compagno di squadra: “la pole di Leclerc è un bellissimo risultato. Se uno è in pole ed è il primo là davanti… I piani comunque non si complicano. Sarà una gara lunga, molto combattuta, partendo primo e quarto si può fare bene“.

