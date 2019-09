Formula 1 – Daniel Ricciardo commovente sui social: i complimenti a Leclerc sono strappalacrime [FOTO]

Daniel Ricciardo da applausi: il post social per la prima vittoria di Leclerc è commovente

Weekend ricco di emozioni contrastanti a Spa: la Ferrari ha trovato la sua prima vittoria stagionale, col primo successo in carriera in Formula 1 di Charles Leclerc. Festeggiamenti moderati, però, in Belgio, dove è stato impossibile non pensare ad Anthoine Hubert, il 22enne francese morto sabato pomeriggio in Gara-1 di Formula 2.

Una domenica agrodolce, così come Ricciardo ha descritto la vittoria di Leclerc, consigliandosi però di godersi il momento. L’australiano della Renault, che nelle dichiarazioni post gara ha ammesso che, a causa della scomparsa di Hubert, non voleva scendere in pista a gareggiare, ha dedicato un bellissimo posto al monegasco della Ferrari per la sua prima vittoria.

“Fine settimana emotivo. Bravo Charles, prima vittoria in Formula 1. So che è agrodolce ma sii orgoglioso tra le emozioni contrastanti. Stranamente gareggiare oggi è sembrata la cosa migliore che tutti potessimo fare. Ci siamo scaricati molto. Nel dire che penso che siamo tutti felici di andare avanti da qui“, queste le bellissime parole di Ricciardo a corredo di una foto che lo ritrae in un abbraccio con Leclerc.

