Formula 1 – Finalmente una gioia, anche Briatore si complimenta con la Ferrari: “Leclerc straordinario a Monza, vittoria meritatissima”

Anche Briatore si complimenta con la Ferrari: le parole dell’imprenditore italiano dopo il successo di Leclerc a Monza

Una grande festa rossa, ieri a Monza: Charles Leclerc ha riportato la Ferrari sul gradini più alto del podio del Gp d’Italia dopo nove lunghi anni. Un successo strepitoso, che ha fatto impazzire di gioia tutti i tifosi del Cavallino. Anche Flavio Briatore, che in questa stagione non ha risparmiato la Ferrari da critiche pungenti, ha gioito per il successo Ferrari, congratulandosi col team e con Leclerc: “complimenti alla Ferrari per la grande meritatissima vittoria di ieri a Monza. Strategia, gara, pitstop perfetti. Straordinario Leclerc, ha guidato con maturità e grinta, dimostrando tutto il talento e le doti di un campione“, questo il commento di Briatore su Instagram.

