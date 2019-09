Formula 1, Bottas fa sbellicare la sala stampa: si complimenta con Leclerc… ma lui non c’è [VIDEO]

Il pilota della Mercedes ha fatto ridere tutti i giornalisti in conferenza stampa, complimentandosi con Leclerc nonostante lui non fosse presente in sala

Un Valtteri Bottas ironico si è presentato in conferenza stampa a Monza, subito dopo la fine del Gran Premio di Monza, concluso al secondo posto dietro Charles Leclerc e davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Il pilota finlandese ha fatto sbellicare i giornalisti presenti in sala complimentandosi con il monegasco della Ferrari, pur non essendo presente. Fagocitato da telecamere e tv nel parco chiuso, il vincitore di Spa e Monza non è riuscito ad arrivare insieme ai due piloti della Mercedes in conferenza, permettendo così a Bottas di divertirsi un po’…

