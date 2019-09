Formula 1 – Che batosta per l’Alfa Romeo: Giovinazzi cambia motore, scivola in fondo alla griglia

Giovinazzi cambia motore: il pilota dell’Alfa Romeo scivola in fondo alla griglia di partenza

Cambia la griglia di partenza del Gp del Belgio a poche ore dal via: Antonio Giovinazzi è infatti scivolato in fondo a causa di una penalità inflittagli questa mattina. L’Alfa Romeo è stata costretta a cambiare la power unit della monoposto del pilota pugliese, che ieri ha dovuto fare i conti con un guasto durante le qualifiche. Le ultime tre file del GP del Belgio saranno quindi occupate tutte da piloti penalizzati per il cambio di power unit: Alex Albon su Red Bull, Lance Stroll su Racing Point e Daniil Kvyat su Toro Rosso. Anche i due piloti Renault Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo saranno penalizzati, così come Carol Sainz su McLaren. Giovinazzi partirà dunque accanto a Kubica, anche lui penalizzato.

