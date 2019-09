Formula 1 – L’annuncio ufficiale di Sticchi Damiani: il Gp di Monza in F1 fino al 2024

Direttamente dalla Festa per i 90 anni della Scuderia Ferrari, il presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani ha annunciato l’estensione del contratto che legherà il Gp di Monza alla F1 fino al 2024

La Festa per i 90 anni della Scuderia Ferrari ha portato con sè un grande annuncio. Direttamente da Piazza Duomo a Milano, il presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani ha annunciato l’estensione contrattuale della F1 per il Gran Premio d’Italia all’Autodromo Nazionale di Monza fino al 2024. Queste le parole di Sticchi Damiani: “domenica scade il contratto che abbiamo firmato tre anni fa. Ma noi dell’ACI siamo abituati a mantenere gli impegni, abbiamo lottato e non è stato facile. Però alla fine abbiamo trovato un accordo con la Formula e adesso possiamo dire con serenità che il Gran Premio a Monza ci sarà fino al 2024“.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo