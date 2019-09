Formula 1 – L’ammirazione per Valentino Rossi e l’idea di un futuro in Ferrari, Verstappen ammette: “io e Leclerc insieme? Non saremmo come Nico e Lewis”

Max Verstappen sincero a Monza: dall’idea di un futuro in rosso insieme a Leclerc all’ammirazione per Valentino Rossi

Il weekend di Monza ha regalato finora tanto spettacolo, ma anche qualche polemica, viste le qualifiche di ieri. Al Gp d’Italia, partirà da dietro Max Verstappen, che partirà ultimo perchè ha deciso di usare la quarta power unit. Nonostante ciò, l’olandese della Red Bull è fiducioso e ottimista e si gode i buoni risultati ottenuti finora in stagione: “buona, due vittorie, potenziale dell’auto massimizzato. Ora dobbiamo “sopravvivere” a Monza e poi tornare a lottare per il podio, ovviamente cercando di vincerne altre. Siamo terzi nel Mondiale piloti e non è male. Certo, come potenza sui rettilinei la Ferrari è davanti. Spa e Monza sembrano fatte per lei. Però la Ferrari in piste come l’Ungheria ha sofferto. Rispetto alla Mercedes all’inizio la nostra RB15 non era così buona, ma abbiamo recuperato. Mondiale finito? Onestamente non ho mai visto l’opportunità di vincerlo. E dopo Spa, il gap si è allargato“, ha spiegato Verstappen alla ‘rosea’.

L’olandese ha poi commentato l’idea di diventare un pilota Ferrari: “molti piloti dicono che sognano di correre per la Ferrari. Io dico che desidero correre con la vettura più veloce possibile, e se fosse rossa adorerei essere in rosso, se fosse grigia adorerei essere in grigio, se fosse blu idem. La Ferrari è un grande marchio in F.1, ma alla fine un pilota vuole vincere. Io e Leclerc insieme? Dico che potremmo coesistere. Come compagni di squadra di sicuro ci sarebbe rispetto, Charles e io vogliamo entrambi vincere. Non nego che potrebbero esserci scontri. Ma non arriveremmo a quello che hanno fatto per esempio Nico (Rosberg; n.d.r.) e Lewis (Hamilton; n.d.r.) in Mercedes. Certo sarebbe un po’ più complicato di quando hai un pilota più veloce di un altro. Vediamo, chi può dirlo, io e Charles dovremmo restare in F.1 per tanto tempo, chissà“.

Verstappen ha poi aperto una parentesi sulla sua ammirazione per Valentino Rossi: “guardo la MotoGP e considero impressionante quello che sta facendo Rossi a 40 anni. Non l’ho mai incontrato. È incredibile vedere la sua guida e la passione, dimostra di amare le corse. So che vince Marquez. Ma spero sempre di vedere Vale sul podio. Non so se riuscirà a vincere un titolo, ma quello che fa contro i ragazzi più giovani è incredibile. Io in F1 fino a 40 anni? Uh… Non so, vorrebbe dire 23 anni di Formula 1, è tantissimo! Ma se mi divertissi ancora e fossi in un buon team come accade a Valentino, sarebbe più facile divertirsi, al contrario sarebbe dura auto motivarsi. Vedremo“.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE